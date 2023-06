Protest tegen afbraak ziekenhuiszorg: ‘Deze waanzin moet stoppen’

22 jun. 2023 - 11:20

" Zorg is geen markt. Goede ziekenhuiszorg is een basisvoorziening.” Zorg is nooit een markt geweest. Dat links dat roept is een fabeltje. Wat wel zo is dat links denkt dat de bomen tot in de hemel groeien, want een ander betaalt toch wel wat mij toekomt. De zorg kan niet alles en moet dat ook niet willen. Da zorgt juist ervoor dat de kwaliteit van de zorg wat zich vertaalt in de kwaliteit van de levens die ermee gemoeid zijn achteruit holt. Zorg moet keuzes maken wat ze wel en vooral wat ze niet meer moeten doen of in ieder geval door een ander moeten laten doen.