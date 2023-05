Protest met Oekraïense jurk en nepbloed op de rode loper in Cannes

23 mei 2023 - 15:13

Kotenelli, Alsof de gemiddelde persoon in staat is om aan "het front humanitaire" hulp te bieden. Volgens mij heb je geen idee hoe het er aan toe gaat. Ik kan je een inkijkje geven hoe zoiets er aan toegaat, maar wees gewaarschuwd, de beelden zijn dusdanig extreem, deze ga je niet snel vergeten... NOGMAALS: Extreem geweld, bloed en explosies: https://funker530.com/video/nsfw-medic-reloads-magazines-in-between-casualties-during-gunfight/ Harrowing footage released by a Ukrainian Medic captures an intense gun fight between Ukrainian troops and Russian forces. The fighting is so intense that in between working on his casualty, the medic is reloading magazines for the other guys around him. I don't know if I have words to add to this video. You're watching a group of men desperately fight for their lives. In between bouts of treating his casualty, this guy reloads magazines for his friends so that they can continue putting out fire. On top of that, it looks like his casualty even managed to walk out of there at the end.