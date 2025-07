Protest in Rotterdam tegen strafbaar stellen humanitaire hulp aan ongedocumenteerden

In Rotterdam zijn menslievende burgers de straat opgetrokken om te protesteren tegen de draconische asielwet die hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning strafbaar maakt. De door Wilders bedachte wet werd met steun van NSC, VVD en BBB aangenomen.

Larissa Vlieger, GroenLinks-raadslid en woordvoerder namens de organisatie van het protest, noemt het strafbaarstellen ‘ontmenselijking’ en ‘te bizar voor woorden.’ “Ieder mens heeft het recht om hier te bestaan op deze aarde.” In de media ligt de aandacht vaak op de hulporganisaties die door deze wetgeving in de problemen kunnen komen. Maar die houden zich wel stevig, denkt Vlieger. “Ik denk dat het vooral gaat om de ongedocumenteerde mensen zelf. Zij zijn nu echt heel angstig en bang voor de gevolgen. We merken nu al bijvoorbeeld dat mensen bang zijn om naar de huisarts te gaan.”