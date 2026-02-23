Protest bij beëdiging nieuw kabinet: ‘Jetten heeft kiezersbedrog gepleegd’ Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 736 keer bekeken • Bewaren

Demonstranten van Extinction Rebellion (XR) hebben rondom de beëdiging van het kabinet-Jetten geprotesteerd tegen het weinig ambitieuze klimaatbeleid van de nieuwe bewindsliedenploeg.

Daarmee heeft de voormalige klimaatdrammer Rob Jetten kiezersbedrog gepleegd, vinden de activisten. Het is de demonstranten ook een doorn in het oog dat het nieuwe kabinet het beleid van Marjolein Faber doorzet, meldt de NOS.

“Jetten komt met een volledig VVD-programma. Dat kan gewoon echt niet”, aldus een van de actievoerders tegenover de NOS. Tijdens de bordesscène lieten de demonstranten hun onvrede blijken door onder meer een luchtalarm te laten afgaan.

In een verklaring stelt XR:

Een goed leven voor iedereen vereist een rechtvaardige wereld. Helaas wordt Rob Jetten premier van een onrechtvaardig kabinet. Of je nu werkt in de zorg of het onderwijs, op zoek bent naar een betaalbare woning of gevlucht voor oorlog en geweld: dit kabinet is er niet voor jou. Het staat voor ontoereikend klimaatbeleid en extra welvaart voor de rijken, voor ondermijning van de rechtsstaat en voor mensonterende asielwetten. Nederland stemde voor een andere koers, maar krijgt vier jaar anti-sociaal en onrechtvaardig beleid.

In de jaren voordat hij premier werd had Jetten de mond vol van rechtvaardigheid en systeemverandering. Dat is waarom zoveel mensen strategisch op D66 hebben gestemd. Zij hoopten dat "klimaatdrammer" Jetten zijn beloften eindelijk waar zou kunnen maken. Inmiddels is opnieuw bewezen dat macht corrumpeert. Het regeerakkoord van het kabinet Jetten is een aaneenschakeling van verbroken beloften.