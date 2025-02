Propaganda en verkiezingscampagne voor de AfD bij Ongehoord Nieuws Opinie • Vandaag • leestijd 6 minuten • 875 keer bekeken • bewaren

Op verzoek van een oud-collega keek ik Ongehoord Nieuws van afgelopen donderdag terug. Doorgaans kijk ik dat programma van de omroep Ongehoord Nederland alsof het een spelletjesprogramma is. Dan probeer ik in de gesprekken informatie en propaganda en nieuws en fake-nieuws uit elkaar te houden. De presentatoren van het programma maken dit spelletje extra lastig omdat alle gasten het eens zijn en dus niemand een poging doet nuance aan te brengen of een tegengeluid te laten horen.

Eigenlijk hoor ik daar iedere week dat migranten niet deugen, dat de macht van Europa te groot is, dat de overheid boeren onterecht lastig valt met allerlei regels voor mest en stikstof en dat wetenschappers, journalisten en rechters die iets anders beweren vooringenomen zijn of behoren tot een elite die macht over ons willen uitoefenen. En dit alles wordt dan onderbouwd met wankele argumenten, waardoor het onderscheid tussen wat klopt en niet klopt vrij gemakkelijk te maken is. Eigenlijk kan ik bij dat programma mijn verstand op nul zetten en me laten vermaken. Dat is ook de reden dat ik het kijk. Ik wil even niets en ik krijg even niets.

De uitzending van afgelopen donderdag was anders. Er werd helemaal geen spel gespeeld. De hele uitzending was één grote campagnefilm voor de AfD, de extreemrechtse partij uit Duitsland die vandaag waarschijnlijk een grote winst gaat boeken bij de verkiezingen in Duitsland. De partij is innig bevriend met Wilders, Le Pen en Orbán en Trumps rechterhand Elon Musk maakt er flink campagne voor in interviews en op zijn eigen indoctrinatieplatform X. Volgens Musk kan alleen Alternative für Deutschland (AfD) Duitsland redden

Dat was ook de boodschap die donderdag in de wonderlijke uitzending van Ongehoord Nieuws gebracht werd. Aan tafel zaten drie boze witte mannen te roepen dat Duitsland weer voor de Duitsers moet zijn, dat de Duitse normen en waarden ook belangrijk zijn voor Nederland en Europa, dat het woke-gedoe moet stoppen en dat alle migranten gedeporteerd moeten worden. Volgens een van de heren stonden de democratie en de rechtsstaat zelfs op het spel en was de AfD de enige partij die Duitsland en Europa nog een toekomst kon geven. Mocht er in Duitsland toch anders gestemd worden, dan waren we ten dode opgeschreven, aldus deze man. Volgens mij was het de vader van de rechts-activistische Eva Vlaardingenbroek. Deze vrouw presenteerde Ongehoord Nieuws eerder en verkondigt nu wereldwijd leugens over de Nederlandse politiek. Zo vertelde ze vorig jaar bij het Amerikaanse FOX News dat boeren in Nederland onteigend worden om migranten op hun akkers te kunnen huisvesten en dat een linkse elite de Nederlandse cultuur bewust wil vertroebelen en vervangen. Met welk doel en vanuit welk belang liet ze daarbij buiten beschouwing.

Zo ging het nu ook bij Ongehoord Nieuws. Voor een echte analyse was geen plek. De uitzending ging zo alle perken te buiten dat ik even dacht dat het satire was en dat ieder moment Michiel Romeyn en Herman Koch als SS-officieren in beeld konden verschijnen of dat de kijker een spiegel voorgehouden werd om hen te laten zien hoe mensen ooit voor de NSB hebben kunnen kiezen. Het was echter geen satire en ook geen uitnodiging voor reflectie. Dit was bloedserieus. De mannen kregen alle ruimte om hun frustraties te uiten, deden geen enkele moeite om Duitse, Nederlandse, Europese en internationale belangen te scheiden en pleitten voor nationalisme, conservatisme en het buitensluiten van iedereen die iets minder nationalistisch is, er iets progressievere standpunten op nahoudt of een andere culturele achtergrond heeft. Met deze mannen hebben we de door hen gevreesde migranten niet eens meer nodig om onze vrijheid in te perken.

Presentator Tom de Nooijer deed ook niets om het gesprek nog enigszins een andere kant op te sturen. Integendeel, als het gesprek iets teveel de diepte in ging bracht hij het terug naar migratie en peperde hij de heren in hoe verschrikkelijk al die buitenlanders wel niet waren voor de Duitse leefbaarheid, veiligheid en cultuur. Dit deed hij door bijvoorbeeld fragmenten te laten zien waarin mensen zeiden bang te zijn straks een hoofddoek te moeten dragen of geen gewone kleren meer te mogen dragen. De angst werd al met al goed gezaaid door onze fanatieke Tom.

Ik kan sowieso maar moeilijk naar Tom de Nooijer luisteren. In het verleden dook hij op in documentaires over christelijke jongeren en het verbond/verband met conservatieve christenen en extreemrechtse politieke partijen. Ik herinner me nog een scène uit een van die documentaires waarin Tom met zijn vader in de keuken zit en zij een stevig gesprek voerden over omzien naar de ander en het gevaar van bijvoorbeeld Forum voor Democratie. De vader zag nazipraktijken bij FvD en Tom zag juist heil in samenwerking met die partij. Tom zat toen al voor de SGP in de gemeenteraad van zijn gemeente Oldebroek en ging enorm tekeer tegen buitenlanders en wilde van verdraagzaamheid niets weten. Zijn vader, ook een christen, sputterde nog wat tegen, maar Tom was zeer stellig en weigerde op argumenten van zijn vader te reageren. Wat moet dat verdrietig zijn. Dat je je kind hebt opgevoed met verhalen over naastenliefde, over de barmhartige Samaritaan en over omzien naar de weduwe, de wees en de vreemdeling en dat je kind dan zo hard en onverdraagzaam wordt naar anderen en andersdenkenden. En hoe pijnlijk is het dat iemand die de christelijke waarden zo eng en eenzijdig interpreteert, carrière kan maken binnen een christelijke partij. Met goedertierenheid heeft het allemaal weinig te maken.

Na alles wat ik van en over Tom de Nooijer gezien, gehoord en gelezen heb, is hij voor mij het symbool geworden van hypocriete christenen, van farizeeërs waar Jezus zich juist zo tegen verzette. Het zijn christenen die het woord belangrijker vinden dan de (goede) daden. Gelovigen die op zondag roepen dat ‘ze de kinderen tot zich laten komen’ en doordeweeks weigeren gevluchte kinderen op te vangen of zich er juist hard voor maken kinderen die hier al jaren wonen terug te sturen. Het zijn mensen die hun kinderen voorlezen over de barmhartige Samaritaan en vervolgens zelf elke dakloze, verslaafde of vluchteling voorbij lopen en kwaadspreken over wie kwetsbaar en behoeftig is. Het zijn christenen die mensen wijzen op de tien geboden - waarin bijvoorbeeld staat dat we niet mogen doden - maar die zonder problemen hun handtekening zetten voor een bombardement op Irak, Syrië of Afghanistan en toestaan dat de Palestijnse gebieden worden leeg geveegd en toekijken hoe mensen daar omkomen van honger en geweld. Het zijn mensen die afgeven op mensen met een migratieachtergrond en op vluchtelingen, terwijl ze in hun hele leven zelden of nooit geconfronteerd worden met migranten of vluchtelingen. Het zijn dit soort christenen die homo’s, transpersonen, vrouwen en andersdenkenden niet laten zijn wie ze willen zijn. Het zijn onverdraagzamen, net zoals de drie mannen bij Ongehoord Nieuws. Het zijn christenen waar we niets aan hebben. Ze wakkeren eerder haat en onverdraagzaamheid aan, dan dat ze bouwen aan een hemel op aarde. Ik geloof niet in God, maar als ik God was zou ik al deze christenen naar de hel sturen omdat ze de woorden uit de bijbel misbruikt hebben om goedheid tegen te werken.