Proost Mokum

Op de sites van verscheidene media zijn beelden verschenen van een carnavalstoptocht in Brazilië met Anne Frank. Op het eerste gezicht is dat bevreemdend. Het is geen associatie die je in Nederland zo gauw zou trekken.

In Brazilië kan dat heel anders liggen. De carnavalsverening Águia de Ouro (Gouden Adelaar) uit Brazilië's grootste stad São Paulo, koos voor de parade van dit jaar Nederland en dan in het bijzonder Amsterdam, vrijzinnige stad.

Águia de Ouro is gevestigd in de oude arbeiderswijk Pompéia, die een steeds hipper karakter krijgt mede vanwege een groot cultureel centrum, gevestigd in voormalige bedrijfsgebouwen. Vrijheid en creativiteit staan er hoog in het vaandel. Dat herkende men kennelijk in Amsterdam, waarvan de reputatie als vrijplaats voor alles en iedereen nog steeds niet verloren is gegaan.

Bij zo'n thema hoort altijd een samba. Die heet Mokum (spreek uit: mokoeng met een heel zachte -ng klank). In het lied wil de adelaar vleugels om te vliegen boven de windmolens en rivieren. "Fietsen is vrijheid, voelen hoe de wind me omhult".

Slechts een strofe gaat indirect over Anne Frank. Daar wordt meteen de band gelegd met Pompéia.

Uit the dagboek het gruwelijk verhaal. Temidden van de chaos zweeg ze niet. Afgaan op het geloof was de les. Wie uit Pompéia komt, heeft een goed hart.

Kort daarop volgen de regels: "Diversiteit is geen zonde. Zeg nee tegen het vooroordeel. Respecteer om respect te krijgen".

Alles keurig. In een toelichting steekt de club de loftrompet over Amsterdam. "Op elke hoek van zijn kunstzinnige straten zijn de tekenen van haar rijke historie als het ware ingebakken, van zijn markante persoonlijkheid, MOKUM, haar bijnaam, een plek waar in de loop der tijden de vrijheid verkoos verblijf te kiezen. Stad, die zich beweegt op twee willen, van pluralistische spiritualiteit, van een "groen bewustzijn", die de wereld inspireert de erfenis van het verleden te koesteren met respect voor verschillen, die opleidt voor de toekomst, die de moderniteit vooruit helpt. Die opvoedt om in verjheid te leven en niet in bandeloosheid. Amsterdam is de wieg van ideeën die vrijheid binnenlaten. De symbolische hoofdstad van de gedachte die niet zwijgt, van moderne filosofie, die de mensheid inspireert".

Enzovoorts. Deze adelaar is nog eens wat anders dan de uil van Minerva.

Soms denk je ook: "Was het allemaal maar waar".

Hoe dan ook, we mogen als Nederlanders allemaal hopen dat Águia de Ouro het concours wint. De concurrentie is stevig. Alles bij elkaar doen 22 clubs mee aan het grote defile. Deze samenvatting van de tweede avond geeft een indruk van waar de Pompeianen tegenop moeten:

Laat de gouden adelaar hoog vliegen!

Bekijk hier de officiële opname van de samba MOKUM Amsterdão. Zulke opnames worden een tijdje van te voren in een zaal gemaakt.

