Prominente VVD’ers oefenen lichaamshouding tegen dreigend zetelverlies

Een opvallende pose van de nieuwe leider van de VVD Dilan Yeşilgöz-Zegerius op het partijcongres. De benen ogenschijnlijk net wat te ver uit elkaar geplant om echt comfortabel te staan. Oftewel, de power pose, een houding die rechtstreeks gekopieerd lijkt te zijn van de Britse conservatieven.

De term power pose is afkomstig uit een TED Talk uit 2012 van psycholoog Amy Cuddy. Daarin praat ze over het bewust aanmeten van bepaalde lichaamstaal die door toeschouwers bewust of onbewust op een zekere manier wordt geïnterpreteerd. De houding waarbij de benen geforceerd wijd uit elkaar staan moet de indruk wekken dat de persoon die zo staat stevig in zijn of haar schoenen staat en alle touwtjes in handen heeft. De power pose, aldus Cuddy, zal “de koers van je leven aanzienlijk veranderen”.

Bij de Britse Conservatieve partij is de rechtopstaande manspreading inmiddels gemeengoed. Politici als David Cameron en Theresa May deden het, en misschien wel het meest lachwekkende voorbeeld, Sajid Javid. De oud-minister en parlementariër die zo wijdbeens stond dat hij bijna in een split zakte. En nu lijkt dus ook de VVD de power pose-theorie te omarmen. Want wie wankel staat in de peilingen, moet zichzelf maar stevig positioneren. Of zoiets.