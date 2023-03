Prominente coronacritici opgepakt wegens bestelen donateurs Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 427 keer bekeken • bewaren

Demonstratie in Rotterdam tegen aanpak van de coronacrisis, februari 2022

De politie heeft in Alpgen aan den Rijn een vrijetijds-dominee (58) opgepakt die een bekende figuur is in de kringen van zogeheten 'coronacritici'. Ook zijn echtgenote en dochter zijn gearresteerd. Het trio wordt verdacht van grootschalige oplichting. Ze waren vaak aanwezig bij demonstraties tegen de aanpak van de coronacrisis. Met wilde beschuldigingen en verzinsels wisten ze goedgelovige 'skeptici' geld te ontfutselen. De donaties staken ze vervolgens in eigen zak.

Volgens het AD gaat het om de ondernemers Pieter K. en zijn dochter Jade K., oprichters van de zelfbenoemde omstreden ‘onderzoekscommissie’ BPOC2020. Ze waren veelvuldig te gast bij media die bekend staan om het verspreiden van complotverzinsels, zoals Café Weltschmerz en Blckbx.tv. Ook Maurice de Hond bracht de BPOC2020 onder de aandacht als serieus te nemen critici. De oplichters verkondigden allerlei zware maar loze beschuldigingen en vroegen vervolgens om donaties om de zaken te 'onderzoeken'.

In de afgelopen jaren groeiden vader en dochter uit tot twee van de bekendste coronacritici. Met hun stichting, vooral populair in reformatorische kring, zamelen ze geld in en proberen ze door middel van hoorzittingen en rechtszaken misstanden in de aanpak van de coronacrisis aan de kaak te stellen. Het kabinet zou zich volgens het vaderdochterkoppel schuldig maken aan ‘foltering en misdaden tegen de menselijkheid in vereniging gepleegd’. (…) Ook maakte de BPOC2020 valse beloftes over een nog te verschijnen rapport over zogenaamde schokkende verhalen binnen de politie. Zeker tachtig agenten zouden hierover hebben verklaard. Bewijs leverde het tweetal nooit. In de tussentijd werd wel om donaties gevraagd zodat het onderzoek in leven kon worden gehouden.

Eerder had justitie K. al in het vizier omdat hij zich ten onrechte uitgaf voor doctorandus. Dat is strafbaar. Het kwam niet tot vervolging omdat de vermeende oplichter beterschap beloofde.

De Belgische viroloog en bestrijder van coronaontkenners Marc van Ranst rook al langer dat er iets stonk aan de handelwijze van BPOC2020. Hij zag dat de donaties gewoon naar een privé-bankrekening gingen.

De drie maken mogelijk deel uit van een groter netwerk dat zich specialiseerde in het bestelen van minder goed ontwikkelde burgers en anderen die om uiteenlopende redenen moeite hebben de werkelijkheid te accepteren.

Saillant is de samenwerking met de Duitse advocaat Reiner Fuellmich, die een volkstribunaal hield en geld inzamelde om een claim tegen de Staat in te dienen. Ook Fuellmich wordt nu door voormalige sympathisanten beticht van oplichting. Hij zou honderdduizenden euro's aan donatiegeld hebben opgestreken. De drie verdachten uit Alphen aan den Rijn zitten momenteel in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Dat gebeurt doorgaans alleen als er sprake is van een verdenking van een ernstig strafbaar feit.