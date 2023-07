Progressieve alliantie in de maak

6 nov. 2010 - 9:34

Ik ben benieuwd wat dit oplevert. Op 10 juni was voor mij duidelijk dat er een vorm van hergroepering op links moet plaatsvinden. Er is veel te veel verdeeldheid en we kunnen ons in deze heftige tijden niet al te veel verdeeldheid veroorloven. Ik ben (als iemand die ergens diep van binnen nog wel PvdA sympathisant is) blij dat de PvdA in eerste instantie naar GL kijkt en niet naar de SP, omdat ik vind dat de PvdA echt behoorlijk moet vernieuwen. De PvdA is op dit moment de zwakke schakel op links, of we daar nu blij mee zijn of niet. Daar kan men naar mijn mening alleen maar met nieuwe inhoud weer vanaf komen. Men moet onder andere een nieuw idee ontwikkelen over de rol van de overheid in de 21ste eeuw en over een rechts thema als "zelfredzaamheid" en bedenken hoe dat op een sociaal rechtvaardige manier vorm gegeven moet worden. Dat moet natuurlijk geen rechts thema meer zijn anno 2010. Links moet daar ook een visie op hebben. Ik weet niet of dat van de SP kan komen - alhoewel ik het met een aantal SP standpunten wel eens ben. Het is wel lastig, toch. Nederland is qua stemverhoudingen altijd in meerderheid rechts/midden geweest. Misschien zou D'66 zich meer als de nieuwe middenpartij moeten profileren en niet zo gaan hechten aan deze samenwerking op links, en zo de stemmen uit het midden naar zich toe trekken. Dat wil Pechtold tenslotte dolgraag. Uit dit korte bericht uit de NRC kunnen we niet al te veel opmaken en misschien leg ik er wel meer in dan er in zit. Maar ik ben wel blij met het idee dat dit iets voor de langere termijn is. Dat kabinet Rutte zit er wel een tijdje en de PVV is ook nog niet uit gegroeid. Dus we hebben wel even de tijd. Ik hoop dat men dit ook zo blijft zien, als iets dat moet groeien en dat tijd nodig heeft, en dat men niet in paniek raakt door bijvoorbeeld slecht uitvallende Provinciale Statenverkiezingen. Dat de PVV nog wel wat zal winnen en de PvdA verliezen, so be it. Dit is iets voor de langere termijn. Wat mij betreft gaat dit verder dan samenwerkingsverbanden zoeken. Het is wel duidelijk dat links aan een herdefiniering en in ieder geval moet zoeken naar een nieuwe manier om een aantrekkelijk alternatief te bieden, tegen de anti-linkse wind van dit moment in. Ik hoop dus ook dat dit vooral een inhoudelijk intiatief is. En erg veel alternatief heeft links onder de huidige gure rechtse wind niet. Blijven stilzitten en hopen dat het overwaait lijkt mij een veel slechtere optie.