Progressief boegbeeld Karin Spaink overleden

Publiciste, feministe en voorvechtster van digitale burgerrechten Karin Spaink is overleden. Dat heeft ze zelf via haar website bekendgemaakt. “Als alles volgens plan is verlopen, ben ik vanochtend overleden – een dood waarvoor ik zelf heb gekozen, en die ik maandenlang heb besproken en voorbereid”, schrijft ze in haar afscheidstekst die vrijdag om 15:00 uur is gepubliceerd.

Daarmee vertrekt ze geheel in stijl. “Ook het hoogstpersoonlijke is soms politiek”, schrijft Spaink in haar laatste tekst. Dit bekende leerstuk uit de tweede feministische golf was zonder twijfel van toepassing op haar en haar inzet voor de rechten van vrouwen, gehandicapten en (seksuele) minderheden. Nadat ze in 2006 borstkanker kreeg, liet ze zich voor het blad Opzij fotograferen met een geamputeerde borst. Ook sprak en schreef ze regelmatig over haar ziekte ms, waarmee ze decennia leefde. Sinds het midden van de jaren negentig reed ze om die reden in een Canta rond, waarmee ze zelfs naar het buitenland reisde.

In mei 2023 verergerde de ms en werd haar bewegingsvrijheid verder beperkt. Over de ziekte schrijft ze bij haar afscheid: “Ik heb veel kunnen doen, ondanks die ms, aanzienlijk meer dan ik eerder vreesde; maar ik wilde simpelweg niet dat die ziekte alsnog het laatste woord zou krijgen.”

Spaink schreef decennialang columns voor Het Parool en was de afgelopen jaren – tot haar ziekte het haar onmogelijk maakte – eindredacteur bij het onderzoeksplatform Follow the Money. Ook publiceerde ze in tal van andere media en schreef ze diverse boeken.

Vrijwel direct vanaf de publieke doorbraak van internet in Nederland zette zij zich in voor digitale burgerrechten. Ze was jarenlang betrokken bij Bits of Freedom, en werd daarnaast bekend door haar ruim tien jaar durende strijd met de Scientology-sekte die probeerde om de vrijheid van meningsuiting op internet aan banden te leggen. Spaink trok in 2005 aan het langste eind in het juridische gevecht.

Haar website, waarop haar columns en andere gedachten verschenen, zal nog tien jaar in de lucht blijven. “Het auteursrecht van al mijn gepubliceerde columns, artikelen, lezingen, essays, vertalingen en boeken heb ik aan het publieke domein vermaakt”, meldt ze daar. “Doe daar vooral je eigen ding mee.”