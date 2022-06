Prognose: meeste stemmen voor coalitie van Macron

19 jun. 2022 - 20:14

Wat betreft de kop boven dit artikel: Is niet het belangrijkste nieuws dat Macron zijn meerderheid verliest? De partij lijkt meer dan 100 zetels verloren te hebben en verschillende Macronistische zwaargewichten hebben verloren van linkse Nupes-kandidaten. Macron zal grote problemen hebben om zijn neoliberale contra-hervormingen door te voeren en (echt) links is goed geplaatst om hard terug te vechten. In het parlement maar ook op straat, waar, zoals bekend, de belangrijke politieke kwesties vaak beslist worden in Frankrijk.