Productieproces Decathlon vol mensenrechtenschendingen en natuurvernietiging

Het productieproces van prijsstunter Decathlon zit vol mensenrechtenschendingen en natuurvernietiging. Dat meldt onderzoeksplatform Follow The Money (FTM). Zo komen de materialen onder meer uit illegaal gekapt regenwoud in Brazilië en wordt voor de vervaardiging van producten gebruikgemaakt van dwangarbeid in onder meer de Chinese regio Xinjiang waar Oeigoeren massaal worden opgesloten in concentratiekampen. Volgens FTM is Decathlon “zeer waarschijnlijk op de hoogte van deze misstanden”.

Het is geen nieuws dat veel zogeheten fast fashion, kleding van matige kwaliteit die spotgoedkoop wordt aangeboden, onder dubieuze omstandigheden wordt geproduceerd. Op dat productieproces kwam twaalf jaar geleden de felst mogelijke schijnwerper te staan toen de Rana Plaza-textielfabriek in Bangladesh instortte waar mensen tegen een hongerloon en onder onmenselijke omstandigheden aan het werk worden voor onder meer Benetton en Primark. Er vielen ruim 1100 doden. Sindsdien maakt ruim driekwart van de kledingconcerns bekend hoe hun productieketen eruitziet. Het Franse Decathlon is daarop een uitzondering.

Dat de informatie over de budgetsportwinkel – in 2023 goed voor een omzet van 15,6 miljard euro - nu toch op straat ligt, is te danken aan een medewerker die tientallen documenten deelde met het Franse onderzoeksplatform Disclose, dat daarop een onderzoek startte in samenwerking met het Franse televisieprogramma Cash Investigation en Follow the Money. Die laatste schrijft: