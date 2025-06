Probleem voor Musk: Starlink-satellieten storten massaal neer en kunnen mensen en vliegtuigen raken

De zon zit momenteel in zijn piekperiode van een 11-jarige cyclus, wat zorgt voor meer zonnestormen dan normaal. Satellieten onder de 300 kilometer hoogte branden 10 dagen eerder op dan gepland. Het probleem wordt ook steeds groter. NASA-cijfers laten zien dat tussen 2020 en 2024 al 523 Starlink-satellieten uit de ruimte zijn teruggevallen naar aarde, veel daarvan ongepland. In 2022 werden zelfs 40 satellieten in één klap weggevaagd door een zonnestorm.

Nog zorgelijker is dat niet alle satellieten volledig opbranden. Vorig jaar werd een stuk van een Starlink-satelliet gevonden op een boerderij in Canada. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit waarschuwt dat de satellieten van Musk om de twee jaar iemand kunnen doden of een vliegtuig kunnen neerhalen. Met meer dan 7.000 Starlink-satellieten in de ruimte en plannen voor nog eens 30.000, groeit ook de bezorgdheid over de veiligheid en het toenemende ruimteafval.