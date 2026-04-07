PRO torpedeert AOW-plannen van Jetten en Yesilgöz in Eerste Kamer

De kabinetsplannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, gaan hoogstwaarschijnlijk sneuvelen in de Eerste Kamer. PRO (voorheen GroenLinks-PvdA) dient dinsdag een motie in om een streep te zetten door de plannen van D66, CDA en VVD, meldt Nieuwsuur.

“Paul Rosenmöller, fractievoorzitter van GL-PvdA in de Eerste Kamer, zegt tegen Nieuwsuur dat het "echt heel belangrijk is" dat die AOW-verhoging van tafel gaat. "Ik denk dat het kabinet dat langzamerhand ook wel ziet. Maar wij moeten nu echt die extra zet gaan geven."”

Rosenmöller wijst erop dat de aangekondigde maatregelen een inbreuk vormt op het eerder afgesloten pensioenakkoord. Politieke partijen en vakbonden gingen in 2019 akkoord met afspraken waarbij de pensioenleeftijd met 8 maanden stijgt als de levensverwachting met een jaar toeneemt. Het rechtse minderheidskabinet wil de pensioenleeftijd nu met een jaar laten stijgen als de levensverwachting met een jaar stijgt.