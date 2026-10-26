PRO-leider Jesse Klaver wil voorlopig geen nieuwe verkiezingen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 700 keer bekeken • Bewaren

Het minderheidskabinet Jetten is op z'n zachtst gezegd geen groot succes. Vleugellam is eerder nog een understatement. Die politieke zwakte is veroorzaakt door de VVD die een meerderheidskabinet met PRO blokkeerde. Voor het land is dat rampzalig maar voor de nieuwe fusiepartij PRO een geschenk. De partij tikt in peilingen al de 30 zetels aan en is daarmee veruit de grootste. Toch wil partijleider Jesse Klaver geen nieuwe verkiezingen, bekende hij in een talkshowgesprek met Omroep Brabant.

“Dat is niet goed voor Nederland.” (...) Dan beginnen de verkiezingen en de hele formatie wéér van vooraf aan. En dan duurt het nóg langer voordat een regering plannen voor het land kan maken. Al die onzekerheid zorgt ervoor dat Nederlanders minder positief zijn over Den Haag. Nog maar 25 procent van de mensen heeft vertrouwen in de politiek, blijkt uit onderzoek. Zo laag was dat percentage sinds 2016 niet meer. “Dat is heel erg zorgelijk”, zegt Klaver. “Het gaat wel om het landsbestuur. Het zegt iets als mensen dat niet meer kunnen vertrouwen. De verantwoordelijkheid om dit vertrouwen terug te winnen ligt bij de politiek.”

Klaver legt zich daarom neer bij de roll van oppositieleider, ook omdat hij vanwege de gammele staat van het kabinet zo meer kan bereiken. “We willen alsnog een constructieve bijdrage leveren en resultaten boeken. Dat lukt ook. Het kabinet wilde bijvoorbeeld bezuinigen op uitkeringen die mensen krijgen als ze werkloos of ziek worden. Die bezuinigingen hebben we van tafel gekregen.”

Op die manier blijft PRO ook een coalitie met de inhalige lastposten van de VVD bespaard want daar is in de recente geschiedenis nooit een partij beter van geworden. Bovendiien zijn er in maart al provinciale verkiezingen die de samenstelling van de Eerste Kamer bepalen. Een linkse zege kan het kabinet dan op de knieën dwingen.

In het gesprek worden hem ook naar wat persoonlijke voorkeuren gevraagd en dan floept hij er zowaar even wat uit: "O sorry, dat mag ik niet zo zeggen..."