PRO legt treuzelend kabinet uit hoe de energiecrisis bestreden kan worden

Het treuzelkabinet gaat waarschijnlijk toch iets doen aan de energiecrisis die wereldwijd om zich heen grijpt. Eerder werd de ernst daarvan nog gebagatelliseerd. Het meest kansrijk is een maatregel die niet door de futloze minderheidscoalitie is bedacht maar door de grootste oppositiepartij PRO, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. Deze partij kwam al snel na het uitbreken van de illegale Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran met het voorstel reizen met het openbaar vervoer goedkoper te maken via een speciale kortingskaart.

De NOS meldt dat de crisiskaart wellicht deze zomer al beschikbaar komt, als de regering tenminste op tijd in actie komt.

Voor 49 euro per maand kunnen mensen dan drie maanden lang onbeperkt met bus, tram, trein of metro reizen in de daluren. Het minderheidskabinet staat welwillend tegenover dat plan van oppositiepartij GroenLinks-PvdA, zeggen Haagse bronnen. (…) "Het vervoer wordt steeds duurder. Straks wordt de olie mogelijk ook nog schaarser", zegt partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA. "Goedkoper ov is goed voor de portemonnee van mensen en helpt in de energiecrisis. We willen dat het ov een goed en betaalbaar alternatief voor de auto is." De maatregel is niet bedoeld voor woon-werkverkeer, want de kortingskaart is alleen geldig buiten de spits. Maar volgens Klaver krijgen die mensen al een reiskostenvergoeding van hun baas. "Het gaat om mensen die bijvoorbeeld op familiebezoek gaan." Voor hen wordt het reizen ongeveer 60 procent goedkoper, stelt hij.

De Tweede Kamer debatteert vandaag, woensdag, over maatregelen om de ernstige gevolgen door de VS en Israël veroorzaakte energiecrisis enigszins te verzwakken. Er komt onder meer een noodfonds voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Het functionerende deel van de oppositie vindt de kabinetsplannen over het algemeen te mager.

De VVD blinkt weer uit in niets doen, zo wordt duidelijk. PRO-leider Klaver stelde voor het geld te gaan halen waar het zit, namelijk bij de olieindustrie die nu megawinsten boekt.

Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) poogt bij Brekelmans steun te halen om overwinsten bij oliebedrijven aan te pakken. Volgens de VVD'er is dat 'lastig' omdat het lastig te bepalen is wat nu winst is. ,,Ik ben daar terughoudend in. Ik ben geen voorstander van overwinsten, maar het is niet zo eenvoudig als de heer Klaver voorstelt." Daarnaast moet het op Europees niveau gebeuren, vindt Brekelmans. ,,Anders boekt een bedrijf simpelweg de winst in Duitsland."

Wilders opende het debat zoals gebruikelijk met een tirade voor de bühne. Zo sprak hij er schande van dat het bier duurder wordt. De PVV-leider is in Nederland de trouwste bondgenoot van de veroorzakers van de crisis, Trump en Netanyahu, maar daar sprak hij met geen woord over. Hij wil ook de oorlog tegen Iran niet veroordelen. Een nieuwe vluchtelingencrisis als gevolg van de oorlog zou Wilders niet slecht uitkomen nu hij wegzakt in de peilingen en een fors deel van zijn fractie zich heeft afgesplitst in een nieuwe partij genaamd dna.

In Rotterdam, de grootste haven van Europa waar enorme voorraden fossiele brandstof liggen opgeslagen, neemt de bezorgdheid ondertussen toe, meldt Rijnmond:

Hoe langer de blokkade duurt, hoe groter de gevolgen worden. Ook voor Rotterdam. “We maken ons grote zorgen en moeten goed anticiperen”, zegt wethouder Simons. “Dat doet het Havenbedrijf met andere partijen in Europa. De kerosine die we hebben, moet goed verdeeld worden. We moeten voldoende import van LNG en ruwe olie houden uit de rest van de wereld. We gaan hier nog een tijd last van houden.” Ook havenbaas Siemons maakt zich zorgen. “Twintig procent van de wereld LNG-voorraad en vijftien procent van de wereld-olievoorraad liggen op dit moment een beetje vast. Dus het wordt wel krap en schaars, en daardoor gaan de prijzen omhoog. Hoe langer het duurt, hoe meer het ook doorsijpelt in alles waar energie voor wordt gebruikt", vervolgt hij. "Je zult zien dat producten duurder worden. Dan gaat de inflatie stijgen en komen we in hele onwenselijke situaties.”

Ook de burgers maken zich ernstig zorgen. Het CBS maakt melding van een spectaculaire daling in het consumentenvertrouwen, schrijft de NOS:

Consumenten maken zich tegenover de onderzoekers van het CBS zorgen over hun portemonnee en vinden het daarom nu geen goed moment om grote aankopen te doen. "Boodschappen heb je altijd nodig en op grotere aankopen kun je makkelijker bezuinigen", zegt Notten. Doorgaans is een grote daling van het consumentenvertrouwen daarom een opmaat voor een stilvallende economie.

Hoe ver de gevolgen strekken wordt ook duidelijk bij het Panama-kanaal. Traditioneel gaat al vijf procent van de maritieme wereldhandel door deze waterweg maar door de oorlog is de route plots veel populairder geworden. Veel Aziatische landen zien zich genoodzaakt fossiele brandstoffen uit de VS te betrekken. De wachttijden voor de passage lopen daardoor snel op en bedragen nu al zo’n vijf dagen. Bedrijven betalen miljoenen dollars per schip om eerder door het kanaal te mogen varen. Dat gebeurt door voorrangsplaatsen te veilen, meldt RTL News:

Bij de meest recente veiling werd een bod van 4 miljoen dollar uitgebracht op een LNG-schip, en de afgelopen weken werden voor twee olietankers biedingen van meer dan 3 miljoen dollar gedaan, aldus de autoriteit. De gemiddelde veilingprijzen in het verleden lagen tussen oktober en februari rond de 130.000 dollar en stegen tot 385.000 dollar in maart en april.

De energiecrisis komt ook hard aan in de luchtvaart, waar kerosinetekort met dag dreigender wordt. De Duitse luchtvaartmaatschappij heeft alvast 20.000 vluchten geschrapt om de nood het hoofd te kunnen bieden.

Meer over: politiek , energiecrisis , actueel