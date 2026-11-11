PRO en Volt sluiten deal met D66 en CDA over belastingplan: werkenden betalen minder belasting, miljonairs meer Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 917 keer bekeken • Bewaren

PRO en Volt zijn erin geslaagd om afspraken te maken met D66 en het CDA over aanpassingen van het belastingplan. Werkenden gaan er daardoor een miljard euro op vooruit in vergelijking met de kabinetsplannen.

De laagste schijf in de inkomstenbelasting wordt verlaagd. In box 3 komt er een extra belastingschijf voor miljonairs: bij een rendement van meer dan 60.000 euro per jaar gaat een tarief van 38,5 procent gelden (in plaats van 36 procent). In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat het tarief gaat gelden als je meer dan 2,4 miljoen euro spaargeld hebt tegen een rentetarief van 2,5 procent.

“De Kamer stemt donderdag over de fiscale plannen van het kabinet. Het plan van PRO en Volt kan met de steun van D66 en CDA hoogstwaarschijnlijk rekenen op een meerderheid. Ook als de VVD tegen gaat stemmen. De kleinere linkse partijen moeten dan ook voor het plan stemmen.”

PRO-leider Jesse Klaver spreekt in een verklaring van een doorbraak:

“Er tekent zich nu een meerderheid af voor het belastingplan in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. En gelukkig maar. Want niemand zit te wachten op nóg een jaar stilstand. Niemand zit te wachten op de zoveelste politieke crisis. We willen een politiek die samenwerkt en ervoor zorgt dat gewone mensen weer vooruit kunnen komen.”

De bijsturing is een nieuw succes voor PRO, dat er eerder in samenwerking met de vakbonden in slaagde om het kabinet ertoe te bewegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te halen.

Met name het CDA liet de afgelopen weken al blijken een deal met PRO en Volt te willen sluiten. Partijleider Henri Bontenbal zag het niet zitten om een belastingplan in te dienen dat in de Eerste Kamer niet op een meerderheid zou kunnen rekenen.

De vraag is nu wat de VVD gaat doen. De Volkskrant schrijft:

“Die partij moest er eerder al genoegen mee nemen dat het kabinet de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel haalde en het budget voor Ontwikkelingssamenwerking verhoogde om Pro en Volt tevreden te stemmen. Ook over het stikstofbeleid kwam er een akkoord met die twee partijen. Het alternatieve pad ‘over rechts’ dat de VVD graag zou beproeven kwam niet van de grond omdat JA21, de SGP en de BBB in ruil voor hun steun eisen stellen die voor de coalitie onbespreekbaar zijn.”