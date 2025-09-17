Prinsjesdag: een dag van vervreemding Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 250 keer bekeken • bewaren

Marcel Kolder Kanteldenker Persoon volgen

Op Prinsjesdag stelen de potsierlijke hoedjes de show. Deze pronkstukken van extravagantie, zorgvuldig gekozen voor de schijnwerpers, zijn het ultieme symbool van uiterlijk vertoon. Ze glitteren terwijl de glazen koets rolt, fanfares spelen en camera’s draaien… een dag van traditie, maar ook van vervreemding.

Want terwijl Den Haag paradeert met deze frivole hoofddeksels, dragen mensen door het hele land hun werkpetten, politiepetten en zorgkapjes. Geen decoratie daar, maar een teken van plicht, noodzaak en toewijding aan de ruggengraat van onze samenleving: zorg, veiligheid en gemeenschap.

Overal in dorpen en steden ontvonkt een revolutie van actie. Mensen wachten niet op Haagse beloften; ze stropen de mouwen op. Met hun functionele petten op. Of het nu de helm van een bouwvakker, de pet van een agent of het kapje van een verpleegkundige is, bouwen ze zorgcoöperaties, lokale energiebronnen en plekken waar gemeenschapsdromen wortelschieten. Geen applaus voor hen, geen spotlights, maar pure, onverzettelijke wilskracht. Dit zijn de pioniers die met hart en handen een toekomst smeden die werkt.

Deze beweging ademt het commons-denken: het krachtige besef dat zorg, veiligheid en onze toekomst ons samen toebehoren. In de leefwereld, waar petten staan voor nut en noodzaak, ontstaan de contouren van een samenleving die lééft, gedragen door mensen die niet pronken, maar presteren.

De kloof tussen het potsierlijke Prinsjesdag-hoedje en de sobere petten in het land spreekt boekdelen. In Den Haag regeert de façade: hoedjes als symbool van een wereld die draait om vorm en status. In de wijken regeert de essentie: petten en kapjes als emblemen van plicht, zorg en gemeenschapszin.

De paarden van Prinsjesdag galopperen onverstoorbaar voort, ongeacht het rumoer. De les? Een rechte koers vraagt geen holle praal, maar concrete, gezamenlijke daden.

Het is hoog tijd dat bestuurders de kracht van de petten omarmen. Luister naar de kantelingen in buurten, geef ruimte aan de mensen wier werkpetten en zorgkapjes staan voor noodzaak en verantwoordelijkheid. Weg met de potsierlijke hoedjes die slechts de oppervlakte sieren!

Laat de koets niet alleen rollen, maar koers zetten naar een toekomst die geworteld is in wat écht telt. Want Nederland wordt niet gebouwd onder de hoedjes van Den Haag, maar door de stille, krachtige petten die het land allang draaiende houden.

Meer over: opinie , prinsjesdag , commons