Leden van studentencorpora leven in de veronderstelling dat zij beter zijn dan mensen die geen lid zijn, vertelt Druktemaker Joost Oomen in De Nieuws BV. Daarom zou het beter zijn als prinses Amalia geen lid werd. “'Word voorzitter van de fanclub Meiden voor Hans Klok, word stamgast in een schimmig buurtcafé. Als er iets is dat ons land goed kan gebruiken dan is het een kneuterig symbool.”