Prijzen voor dagelijkse boodschappen rijzen de pan uit

10 aug. 2022

i.v.m. hiermee hou ik prijzen al langer bij, vergelijk die van supers in omgeving (hier 3) waarbij steeds opvalt dat alle 3 dezelfde bodemprijzen hanteren voor gelijke producten. **zoek ik op bv suiker, leverworst, azijn, wc papier, etc. -gewone producten- dan zijn de laagste prijzen identiek. **prijs voor eco gerecycled toiletpapier 3 laags is bv 31ct per rol (kan vandaag anders zijn, prijzen per dag bepaald, in de vergelijking van supermarktscanner zijn ze gelijk in dezelfde week); **goedkope leverworst (voor hond) was jaar geleden ca 70ct, nu 1,30??!! **huismerk pindakaas, jam, zeeppoeder:zelfde conclusie, 3x zelfde bodemprijs. **in dezelfde of opvolgende week dezelfde reclames bv bloemkool voor 1.29? 3 verschillende winkels, precies, exact, dezelfde prijs hanteren? kartelvorming om niet aan elkaar te verliezen? men heeft elke week 1 (hoognodig) brood in de reclame voor ca. 2 euro maar opvallend veel meer reclames in (minder nodige) wasmiddelen, schoonmaakartikelen etc. nu blijkt dat díe spullen het minst in prijs zijn gestegen. ligt dat aan grondstoffen, productiekosten, omzet? AUB : onderzoek? kartelvorming is toch verboden?!. conclusie: naar 3 verschillende winkels móet je gaan om boodschappen zo voordelig mogelijk te doen aanrader: niet vaak gaan om geen onnodige dingen te kopen + reclames volgen

