Prigozjin staakt opmars van Wagner-huurlingen naar Moskou, wijkt uit naar Belarus

25 jun. 2023 - 8:31

Wagner groep is een huurlingenleger waarvan er tientallen in de wereld bestaan. Iedere regering (en individuen) kan ze voor de juiste prijs inhuren om oorlog te voeren. De Wagner groep heeft door de oorlog in Oekraïne faam en reputatie weten op te bouwen. Dat is goed voor hun hele businessmodel. Gevaar is dat als je leidinggevenden te veel macht (en vooral wapens) geeft ze door gaan draaien. Dat is erger en gevaarlijker dan grensoverschrijdend gedrag. Dat is bij Prigozjin het geval. Het succes is hem naar het hoofd gestegen. Ik ga daarom voor de mening van een Amerikaanse analist bij RT dat voor Prigozjin op dit moment Poetin en de legerleiding niet echt het probleem is maar de Wagner huurlingen zelf die plotseling betrokken worden in een burgeroorlog waar geld nog goed voor ze te verdienen valt en hun reputatie aan diggelen gaat. Want klanten die zich tegen je kunnen keren wil niemand inhuren. En hoewel de VS plotseling allerlei sancties tegen Wagner groep opheffen zal dat niet voldoende zijn. Het zijn toch voornamelijk Russen die niet tegen Russen willen vechten. En hoewel Prigozjin verschrikkelijk dom is heeft hij dat wel begrepen.

1 Reactie