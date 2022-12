President van Suriname is niet tevreden over totstandkoming van slavernij-excuses Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 189 keer bekeken • bewaren

De Surinaamse president Chan Santokhi zegt in een verklaring dat hij ‘goede nota’ heeft genomen van de toespraak die premier Rutte maandag hield, waarin hij excuses maakte voor het Nederlandse slavernijverleden. Over de manier waarop de excuses tot stand is gekomen, was de president niet tevreden.

Santokhi zegt in een schriftelijke verklaring dat ‘een gezamenlijke aanpak vanaf het begin aannemelijker geweest was om samen te werken naar een moment van eer en herstel’. ‘’Het gaat om eeuwenlange onderdrukking en uitbuiting. Excuses aanbieden betekent daarom ook rekening houden met het momentum, culturele aspecten van de nazaten van de tot slaaf gemaakten, en de betekenisgeving van het moment voor excuses", aldus de Surinaamse president. Daarbij benadrukte hij dat de voorbereidingen even belangrijk waren als het aanbieden van de excuses zelf.

Daarover liet ook Rutte zich uit tijdens zijn toespraak. Hij erkende dat ‘de aanloop naar deze dag beter had gekund’. ‘’Maar laat dat geen reden zijn dan maar niets te doen’’, aldus de premier.