President van Ghana eist van Europa en de VS herstelbetalingen voor de transatlantische slavenhandel

25 sep. 2023 - 7:16

De mens is slecht, of hij nu zwart of wit is. Waren Europeanen zwart geweest en Afrikanen wit, dan was er in Europa nu institutioneel racisme geweest van zwarten jegens witten. Dan hadden zwarten de wereld bezeild en waren er zwarte koloniën geweest met witte slaven. Of ook.. , als Afrikanen eerder dan Europeanen de ontdekkingsreizigers van toen waren geweest, dan idem dito: zwarte koloniën in Zuid-Amerika met witte slaven, en zwarte overheersing van de wereld met discriminatie van witte minderheden. Nog weer anders geredeneerd: De witten hebben het 'geluk' (?) gehad dat zij 'de eersten' waren. Voor hetzelfde geld waren de zwarten 'de eersten' geweest. ------------ Is het bovenstaande een racistische redenering? Ik dacht het niet. We zijn allemaal mensen, met dezelfde goede en kwade bedoelingen. Wit of zwart (of Aziaat, etc.), maakt niet uit. En om positief te eindigen, draai ik mijn inleidende zinnetje even om: De mens is goed, of hij nu zwart of wit is. (Of hij nu Nana Addo Dakwa Akufo-Addo heet of juist niet.) ------------ Ik geef toe, het bovenstaande is wellicht een beetje een idiote redenering. Maar bedoeld als een anti-racistisch (lach-)spiegelbeeld. Hopelijk wordt het niet misverstaan.

8 Reacties