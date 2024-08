President Santokhi en zijn regering hebben tot nu toe geen enkele belofte ingelost Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 152 keer bekeken • bewaren

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina

Dat Bouterse op dit moment buiten beeld is, komt de regering Santokhi goed uit.

De media in Suriname meldden op 2 augustus 2024, dat Stephano - Pakitouw - Biervliet “door kantonrechter Ishwardat Sonai veroordeeld [is] tot vierhonderd dagen gevangenisstraf, waarvan 391 voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar voor poging tot zware mishandeling. Biervliet had al negen dagen in de gevangenis gezeten, waardoor hij het gevang niet opnieuw in hoeft”.

What the fuck? Sinds wanneer is protesteren een strafbaar feit geworden? Hoezo? Dit is toch een schijnproces bedoelt om oppositionele krachten en critici monddood te maken?

De regering Santokhi deed eerst voorkomen alsof de demonstranten het wettig gekozen gezag omver wilden werpen. De president vergeleek de situatie toen met de bestorming van Het Capitool. Groot was de internationale steun voor de Surinaamse regering. Men geloofde voetstoots zijn huilie-huilie boodschap. Niemand die rekening hield met de mogelijkheid dat de plunderingen en de chaos mogelijk geënsceneerd waren. Het keiharde bewijs dat de regering achter de plunderingen van 17 februari 2023 zit is er niet. Nergens betrouwbare informatie te vinden. Er is niemand die kan zeggen of de benadeelde winkeliers naderhand zijn gecompenseerd. Niemand weet of al die plunderaars die zo overduidelijk in beeld waren ooit werden gestraft. Een ding: het zaakje stinkt naar doofpot.

Een ding is zeker. De Surinaamse regering heeft na 17 februari 2023 duidelijk aan het volk laten weten dat “wie durft om op straat te komen om te protesteren tegen de regering, flink gestraft zal worden”. Diverse critici werden opgepakt. Een aantal van ze werd mishandeld. Het gros van de mensen is na 17 februari 2023 als bange muizen in hun holen gekropen. Want de mensen weten dat ze tegen de sterk gepolitiseerde rechterlijke macht geen schijn van kans maken.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er tijdens de regering Bouterse gewoon geprotesteerd kon worden. Ja, er was sprake van intimidatie, dreiging en bedreiging. En ja, er was censuur. De protesten tegen de regering Bouterse werden breed gesteund. De felste tegenstanders van Bouterse zitten in Nederland. Maar al die mensen die toen riepen dat Bouterse mensenrechten schond lijden vandaag aan geheugenverlies. In hun ogen zijn de mensenrechten alleen op 8 december 1982 geschonden. Kennelijk is de ene mensenrechtenschending de andere niet. Zeker wanneer het om een volksjongen als Stephano gaat. En als je fijntjes meldt dat meneer Santokhi het ook niet zo nauw neemt met de mensenrechten, dan hoor je: “Lul niet! Je wil toch niet dat Bouterse weer president wordt”?

Meneer Santokhi beloofde tijdens zijn campagne gepassioneerd aan de kiezers dat hij meteen een eind zou maken aan de kleptocratie en het nepotisme. Hij was de man voor alle Surinamers: Creool. Hindoestaan. Binnenlandbewoners. Chinees: Het Hele VOLK!

”Hij zou het allemaal regelen”.

Populistisch geraaskal. Hij zat er amper, of het “regelen van friends en family” begon (regelen betekent in het Surinaams-Nederlands bevoordelen van familie en vrienden). Zijn eega kreeg allerlei geweldige commissariaten toegeschoven, want zo sprak de president: “ze was een gestudeerde vrouw en men kon haar kennis goed gebruiken”. De mofokorantie had een andere mening. De president reageerde typisch: “haters en jaloerse mensen…”

Er gebeurden daarna nog veel meer rare dingen. Zo waren er allerlei dubieuze partijen die zaken kwamen doen. Zo was er een deal met het Deense bedrijf Hybrid Power Systems Group (HPSG) voor het bouwen van een waterstof- en clean energie-centrale. Onderzoeksjournalisten in Denemarken kwamen er na flink speurwerk achter dat het project totaal niet levensvatbaar was, en dat er sprake was van fraude en bedrog. Het was het begin van een lange, uitputtende lijst van allemaal projecten die het volk van Suriname benadelen en de economie kapotmaken.

President Santokhi en zijn regering hebben tot nu toe geen enkele belofte ingelost. Desi Bouterse zou zijn straf krijgen en de corruptie zou worden aangepakt. Blablabla. De economie zou tot bloei worden gebracht. Blabla blablabla. Armoede zou worden aangepakt…bla..bla…

Niemand die weet (Dubai, Cuba) waar Bouterse uithangt. Of hij ooit zijn straf zal uitzitten? Dat Bouterse op dit moment buiten beeld is, komt de regering Santokhi goed uit. Het gezichtsverlies blijft beperkt. En ze kunnen blijven beweren dat de problemen zijn veroorzaakt door Bouterse en zijn kliek. En hardvochtige zeggen dat de armen schuldig zijn aan hun eigen situatie.

Op de Facebookpagina’s van De Ware Tijd en Starnieuws zijn het vooral de niet-Hindoestanen die verontwaardigd en boos reageren op het nieuws over de veroordeling van Pakitouw. De aanhangers van de president vinden dat hij straf verdient. Had hij maar niet moeten protesteren, is de teneur. Maar die reaguurders die vergeten net als de president van Suriname dat het Stephano “Pakitouw” Biervliet was die in mei 2020 koppig de wacht hield bij de stembussen, zodat er niet geknoeid kon worden, en het tellen van de stemmen zo eerlijk mogelijk zou verlopen. Pakitouw was toen een held die niet alleen vocht voor de mensen die op hem leken maar voor alle Surinamers.