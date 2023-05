President Oekraïens Hooggerechtshof opgepakt, spil in omvangrijk corruptieschandaal

De president van het Hooggerechtshof in Oekraïne is dinsdag gearresteerd op verdenking van corruptie. Dat gebeurde naar een grootschalig onderzoek naar corruptie binnen de hoogste rechtbank van het land. Voor de regering in Kyiv staat de strijd tegen corruptie hoog op de agenda, ondanks de invasie van Rusland, omdat het een van de vereisten is om toe te kunnen treden tot de Europese Unie.