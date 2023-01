Timide interviewer wijst president Macron terecht over zijn huwelijk

"Hij is de president. Hij moet het voorbeeld geven. Hij moet niet trouwen met zijn lerares," las Macron voor. De Franse 45-jarige president die op jonge leeftijd verliefd werd op en later trouwde met zijn 24 jaar oudere lerares Brigitte, is normaal gesproken niet erg happig op dit onderwerp maar nu kon hij het niet uit de weg gaan. "Het is geen kwestie van voorbeeld geven, zie je? Verliefd worden is geen keuze,' antwoordde hij. "Denk je dat dat niet goed is?" Adrien antwoordde dat hij het moeilijk vond. Macron trachtte de spraakmakende romance vervolgens te relativeren. "Ze was niet echt mijn lerares. Ze was mijn docent drama, dat is iets anders." Dat leidde meteen tot een reactie uit het gezelschap "Haha, de slimmerik." Dat was dan weer een rake analyse. Met "Hou nu op me te doorzien," trachtte Macron een uitweg te zoeken.