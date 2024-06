President Macron waarschuwt voor uitbreken burgeroorlog in Frankrijk Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 474 keer bekeken • bewaren

De spanning in Frankrijk stijgt met de dag nu extreemrechts de macht in handen dreigt te krijgen als gevolg van de spoedverkiezingen die de Franse president Macron heeft uitgeschreven nadat zijn partij een zware nederlaag leed bij de Europese verkiezingen van 9 juni. Komende zondag wordt in Frankrijk al de eerste ronde gehouden voor de parlementsverkiezingen. Een week later volgt de tweede ronde tussen de twee hoogst eindigende kandiadten per district. Daar zal vrijwel overal een kandidaat van extreemrechts tussen zitten.

De linkse partijen, van sociaal-democraten tot en met communisten, hebben zich verenigd in een monsterverbond om de extreemrechtse opmars te stuiten. Het Nouveau Front Populaire (Nieuw Volksfront) weet in een mum van tijd veel kiezers aan te spreken en nadert de extreemrechtse RN van Le Pen, die nog wel 6 procent voor loopt in de peilingen. Daarmee lijkt het een strijd tussen links een extreemrechts te worden. De partij van Macron en zijn bondgenoten, Ensemble, ligt zwaar achterop.

De leider van de Franse sociaal-democraten Raphaël Glucksmann waarschuwt dat het een strijd op leven en dood is. Hij noemt het besluit van Macron om verkiezingen uit te schrijven met maar slechts twee tot drie weken voorbereidingstijd onverantwoord. "De geschiedenis leert ons dat extreemrechts de macht niet meer uit handen geeft als ze die eenmaal te pakken heeft." Hij wijst er ook op dat een overwinning van extreemrechts betekent dat het machtigste leger van Europa in handen valt van marionetten van Poetin.

De extreemrechtse overwinning is niet ondenkbaar omdat de vrees bestaat dat een deel van de rechtse kiezers lijdt aan het syndroom van Yesilgöz, dat wil zeggen dat ze in de tweede ronde de voorkeur geven aan fascisme boven steun aan democratisch links.

Macron - ooit begonnen als progressie liberaal maar met de dag conservatiever - kiest voor de strategie van Yesilgöz door de linkse partijen te bestempelen tot extremisten. In een podcast waarschuwt hij dat er in Frankrijk burgeroorlog kan uitbreken. Hij richt daarbij vooral zijn pijlen op LFI, de Franse zusterpartij van de SP. Hij verwijt LFI, in het parlement de grootste linkse partij, dat die opkomt voor moslims en geeft daar een absurde draai aan: "Zij delen mensen in volgens hun religieuze opvattingen of de gemeenschap waar ze toe behoren. Op die manier isoleer je hen van de bredere nationale gemeenschap, wat zou neerkomen op een burgeroorlog met hen die niet dezelfde waarden delen."