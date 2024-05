President Iran omgekomen bij helikoptercrash, Israël ontkent elke betrokkenheid

De Iraanse president Ebrahim Raisi is om het leven gekomen bij een helikoptercrash. Ook zijn minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian was aan boord, net als zeven andere personen. Niemand overleefde het ongeluk. De Iraanse Rode Halve Maan heeft maandagochtend de lichamen geborgen. Israël haastte zich om elke betrokkenheid bij het ongeluk te ontkennen.

De helikopter stortte zondag neer in een afgelegen en bergachtig gebied in het noordwesten van Iran. Als gevolg van slechte weerstomstandigheden en het donker kwam de bergingsactie pas laat op gang. Onduidelijk is nog hoe het ongeluk heeft kunnen geboren. Raisi was op de terugweg van een bezoek aan Azerbeidzjan. De andere twee helikopters in het konvooi wisten wel veilig te landen.