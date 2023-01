President Biden weigert F-16's aan Oekraïne te leveren

De Amerikaanse president Joe Biden heeft tegenover verslaggevers verklaard dat de VS geen F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne gaat leveren. De weigering is een enorme klap voor de regering in Kyiv die tracht het Russische invasieleger te verdrijven. De laatste dagen leek het er op dat het belegerde land de jets wel zou krijgen. Europese bondgenoten staan open voor het sturen van de gevechtsvliegtuigen omdat Oekraïne in de lente een doorbraak in de oorlog wil forceren. Het land dat tegenover een Russische overmacht staat, heeft op het ogenblik amper gevechtsvliegtuigen.