President Biden sluit zich aan bij stakingsactie: 'Niet Wall Street heeft dit land opgebouwd maar de middenklasse'

Dat een zittende president een stakingspost bezoekt, is in de moderne geschiedenis nooit eerder gebeurd. Maar dat Biden voor de primeur zorgt, mag misschien niet verbazen. Hij had zichzelf eerder al ‘de president die het meest pro ­vakbond is in de Amerikaanse geschiedenis’ genoemd. Hij had ook al gezegd zich achter de eisen van de UAW-leden te scharen.