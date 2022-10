President Biden legt even bloot hoe hypocriet radicale Republikeinen zijn

De regering van de Democratische president Joe Biden wil de studieschulden van miljoenen Amerikanen kwijtschelden. Republikeinen proberen die maatregel tegen te houden want van dat soort financiële hulp worden burgers maar lui, beweren ze. Er wordt zelfs via de rechter getracht de hulp tegen te gaan. Een Amerikaans gerechtshof heeft de kwijtschelding daarom opgeschort, om er later een uitspraak over te doen. Zie video boven.