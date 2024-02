Presentator zegt sorry voor jarenlange homohaat op Poolse tv-zender

De Poolse presentator Wojciech Szelag heeft op televisie zijn excuses aangeboden voor de jarenlange anti-LHBTI-boodschappen op de zender waarvoor hij werkt, TVP. “Jarenlang werden er schandelijke zaken gezegd”, zei Szelag in een verwijzing naar de tijd dat de PiS de scepter zwaaide in Polen. In die jaren werden tv-zenders veelvuldig gebruikt om homohaat te verspreiden.

“LHBTI is geen ideologie”, verklaarde Szelag, die twee LHTBI’ers te gast had in zijn uitzending. “LHBTI’ers zijn mensen met namen, gezichten, familie en vrienden. Al die mensen moeten ergens het woord ‘sorry’ horen. Het is op deze plaats dat ik mijn verontschuldigingen aanbied.”