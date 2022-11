Presentator Sahil Amar Aïssa gaat kraken om woningnood aan te kaarten

In het nieuwe BNNVARA-programma ‘Kraken doe je zo!’ gaat programmamaker en presentator Sahil Amar Aïssa een pand kraken om de huidige woningnood aan te kaarten. Hij geeft krakers, die kraken als laatste optie zien, een stem. ‘’We laten mensen zien die het heft in eigen hand hebben genomen en een woonruimte voor zichzelf opeisen, omdat de regering te weinig heeft gedaan om dat op een legale manier mogelijk te maken’’, aldus Aïssa.

De stijgende huurprijzen, dure koopwoningen en krapte op de woningmarkt maken het voor steeds meer mensen moeilijk om een dak boven hun hoofd te hebben. Er staan 206.000 woningen, kantoren en winkels leeg. Hoewel met deze panden de woningcrisis opgelost kan worden, blijven ze onbewoond. Voor veel jonge mensen is kraken, dat sinds 2009 verboden is, het laatste redmiddel.

Aïssa, die zelf jaren last heeft gehad van onstabiele woonsituaties en zelfs een korte periode van dakloosheid achter de rug heeft, kan zich goed voorstellen dat voor veel mensen kraken de laatste optie is. ''Boos zijn op krakers is nutteloos en symptoombestrijding; als je geen krakers wil, maak het dan mogelijk voor mensen om voor een normale prijs te wonen."

Hij gaat in gesprek met krakersgroepen over hun beweegredenen en de risico’s van het kraken. Daarbij vraagt hij ook tips voor zijn eigen kraak. Ook spreekt de programmamaker met toenmalig Amsterdams BIJ1-fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen over de gevaren van kraken en de woningkrapte in Nederland.