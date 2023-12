Presentator Piers Morgan, na de oorlog alsnog het verzet in

26 dec. 2023 - 16:08

Hoezo is Hamas democratisch gekozen? De laatste verkiezingen waren rond 2006, dus toen het merendeel van de Gazanen ofwel niet geboren was, ofwel nog niet stemgerechtigd. Hamas heeft sindsdien verkiezingen onmogelijk gemaakt en feitelijk een dictatuur gevestigd. U doet het voorkomen alsof het hier om twee gelijkwaardige partijen gaat. Dat is niet het geval. Israël heeft een groot hek om Gaza gebouwd en daarmee een openluchtgevangenis gecreëerd waaruit vluchten onmogelijk is. Israël is bovendien militair vele malen sterker dan Gaza. En wat uw vergelijking met Duitsland betreft: om te beginnen wast het ene vuil het andere niet weg, het algemene oordeel over de gebeurtenissen in Duitsland is dat dit een oorlogsmisdaad betrof hetgeen heeft geleid tot wijzigingen in het oorlogsrecht. Tot slot uw bewering over de geweldadigheden die gestart zouden zijn op 7 oktober: U lult uit uw nek. Lang voor die 7de oktober werden Palestijnen door Israël opgesloten in administratieve detentie, werd hun land gejat, hun vrouwen verkracht en hun kinderen vermoord. Dat dit door Rutte & co niet benoemd mag worden maakt het niet minder waar en óók dit jaar viel 23 september vóór 7 oktober, de datum waarop Israël een kaart toonde waarop álle Palestijnse gebieden weggegumd waren.