Presentator Fox News stelt voor om daklozen massaal uit te roeien

Fox News, de extreemrechtse nepnieuwszender die al jaren fungeert als de spreekbuis én grootste invloed van Donald Trump, staat al niet bekend om zijn evenwichtige boodschappen. Maar afgelopen week ging presentator Brian Kilmeade tijdens Fox & Friends, het favoriete programma van Trump, een bijzonder macabere grens over. Hij stelde voor om alle daklozen te elimineren.

Die bizarre uitspraak deed Kilmeade tijdens een item over de moord op de 23-jarige Oekraïense vluchtelinge Iryna Zarutska. Zij werd in North-Carolina doodgestoken door een dakloze man met mentale problemen, waaronder schizofrenie. Het daklozenprobleem in de VS is niet alleen een kwestie van geld, zo bracht medepresentator Lawrence Jones in. Volgens hem willen veel mensen die op straat leven helemaal niet geholpen worden. En daarom zouden ze volgens hem die keus helemaal niet moeten krijgen: je accepteert hulp, of je gaat de gevangenis in.

Kilmeade besloot daarop direct in de hoogste fascistische versnelling te gaan. 'Of een onvrijwillige dodelijke injectie,' oppert hij, waarop Jones slechts antwoordt met 'Ja'. Kilmeade: 'Of zoiets. Maak ze gewoon af.'

Het voorstel van Kilmeade past naadloos binnen de richting die de VS onder het Trump-regime zijn ingeslagen. De nazi's begonnen hun systematische moordprogramma's eveneens met het doden van mensen met geestesziekten, verstandelijke beperkingen en andere groepen die zij als "onwaardig" beschouwden, waaronder daklozen.

Dat gebeurde via het zogeheten Aktion T4-programma (1939-1941), het eerste grootschalige moordprogramma van het nazi-regime. Dat was specifiek gericht op patiënten in psychiatrische inrichtingen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ongeveer 70.000 mensen werden vermoord via vergassing, dodelijke injecties en verhongering. Dit programma diende als proefterrein voor de latere Holocaust.