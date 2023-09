Legendarische presentator en interviewer Clairy Polak (67) overleden

1 sep. 2023 - 12:59

Triest te horen dat deze scherpe vrouw die geweldig kon interviewen waarbij een grondige kennis van zaken vereist was veel te vroeg is overleden. Maar even over: "Polak werd slachtoffer van de 'zuiveringen' bij de publieke omroep in de jaren na de door Pim Fortuyn ontketende rechtse revolte. De kritische Polak werd gezien als links en mocht mede daarom tot haar spijt Nieuwsuur niet gaan presenteren." De beschuldiging richting Pim Fortuyn en een vermeende "rechtse revolte" is onzinnig. Met deze toevoeging wordt ook Polak zelf hier tekort gedaan. De eerdere grote linkse hegemonie is gewoon rechtgetrokken naar een meer gerechtvaardigde afspiegeling van de politiek maatschappelijke verhoudingen waarbij er grote ruimte voor links is overgebleven. Het zijn links georiënteerde media zelf die haar geen ruimte meer boden uit eigen overwegingen. Er zal meer waarschijnlijk een voorkeur voor jongere en meer diverse mensen geweest zijn boven een oudere witte vrouw. Dat ze veel meer ervaren en talentvoller was dan de meeste nieuwelingen telde niet.