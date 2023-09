PrEP: een belangrijke stap richting een gezonde toekomst Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 84 keer bekeken • bewaren

Het invoeren van PrEP op grote schaal zal een positief domino-effect op de samenleving hebben.

Deze week kwam er goed nieuws: het aantal hiv-besmettingen in Amsterdam is bijna naar een nulpunt gedaald. Negen Amsterdammers kregen de diagnose in 2022. Ter vergelijking: in 2021 waren er 66 diagnoses, in 2019 128. De daling is mede toe te schrijven aan de beschikbaarheid van pre-expositie profylaxe, beter bekend als PrEP, in de hoofdstad. Ook andere gemeenten, zoals Arnhem en Utrecht, investeren in PrEP.

PrEP is een innovatieve en effectieve hiv-remmer die niet alleen mensen beschermt tegen een hiv-infectie, maar daarmee ook duidelijk een grote impact kan hebben op de verspreiding van dit virus. Het is daarom hoog tijd dat we PrEP snel en wijdverspreid invoeren. Iets dat deskundigen al langere tijd roepen.

PrEP is een preventieve behandeling waarbij hiv-negatieve mensen een pil nemen om zichzelf te beschermen tegen een hiv-infectie. Deze behandeling heeft zich bewezen als een krachtig wapen in de strijd tegen de verspreiding van dit virus. Een van de meest overtuigende voordelen van PrEP is de effectiviteit, die buitengewoon goed is. Onderzoeken hebben aangetoond dat regelmatig gebruik van PrEP het risico op een hiv-infectie met meer dan 90% kan verminderen. Dit is niet alleen levensveranderend voor de mensen die dit medicijn nemen, maar heeft het potentieel om de verspreiding van het virus in veel gemeenschappen drastisch te verminderen.

Tegenstanders van PrEP voeren vaak het argument aan dat het onveilige seks zou bevorderen. Ik wil dit argument graag van een reactie voorzien voorzien: nee, dat is niet zo. PrEP stimuleert juist het tegenovergestelde: open communicatie over seksueel gedrag en verantwoordelijkheid nemen voor je gezondheid. Mensen die PrEP gebruiken zijn over het algemeen meer bewust van risicovol gedrag en worden gestimuleerd om regelmatig medisch advies in te winnen. Bovendien biedt PrEP dan wel bescherming tegen hiv, maar niet tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen. Hierdoor blijft het gebruik van condooms nog steeds essentieel voor een goede bescherming tegen soa’s en ongewenste zwangerschappen.

Een ander veelgehoord tegenargument is dat PrEP veel geld kost. Hoewel het klopt dat PrEP kosten met zich meebrengt, moeten we ons realiseren dat het op de lange termijn aanzienlijk goedkoper is dan de medische kosten die de behandeling van hiv en aids met zich meebrengt. Investeringen in PrEP-programma’s kunnen dus leiden tot aanzienlijke besparingen op zorgkosten en een betere kwaliteit van leven voor degenen die anders mogelijk met hiv worden geconfronteerd.

Het invoeren van PrEP op grote schaal zal dus een positief domino-effect op de samenleving hebben. Door de verspreiding van hiv te verminderen, wordt het zorgstelsel weer minder belast en kan het zich richten op andere gezondheidsproblemen. Het stigmatiseren van hiv kan ook afnemen naarmate we PrEP normaliseren en er openlijk over spreken. Dit draagt bij aan begrip en empathie richting mensen die met hiv leven.

Het kabinet breidt de toegang tot PrEP vanaf komende zomer uit, wat een belangrijke stap is, maar laat de kosten voor het gebruik daarnaast ook stijgen. Voor het grootste deel van de gebruikers zal dat nu geen obstakel vormen, volgens Aidsfonds - Soa Aids Nederland. In de toekomst kan dit veranderen, bijvoorbeeld wanneer er goedkopere varianten van de hiv-preventiepil tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege een grote vraag. Dit moeten we dus zien te voorkomen.

PrEP is een baanbrekende innovatie die niet alleen mensen beschermt tegen een hiv-infectie, maar ook een belangrijke rol kan spelen uiteindelijk stoppen van de verspreiding van het virus. Door snel en wijdverspreid het gebruik van PreP mogelijk te maken en te bevorderen, kunnen we een gezondere toekomst mogelijk maken. Laten we vooral die weg plaveien.