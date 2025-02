Premier Wilders rijdt marionet Schoof weer in de wielen: geen vredesmacht naar Oekraïne

Geert Wilders wil niet dat Nederland troepen naar Oekraïne stuurt voor een internationale vredesmacht. Dat heeft de PVV-leider en tevens enige lid van die partij via X, het propagandakanaal voor extreemrechtse roeptoeters laten weten. Met die opstelling rijdt Wilders opnieuw de semi-premier van zijn eigen kabinet in de wielen.

Voor het weekend, voordat ook duidelijk werd dat er voor Europa geen plek is aan de onderhandelingstafel in Oekraïne, had Dick Schoof nog gezegd 'optimistisch' te zijn over een Nederlandse bijdrage. Maandag liet de Britse premier Keir Starmer al weten dat zijn land in elk geval wel militairen te sturen.