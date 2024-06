'Markuszower vertegenwoordigt de lange arme van Netanyahu' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 346 keer bekeken • bewaren

In tegenstelling tot wat de kiezers beloofd werd, lijkt het nieuwe kabinet toch vooral te bestaan uit Haagse veteranen, vertelt Sandrine Thelosen bij De Nieuws BV. Ze vervangt deze week de politiek duider Peter Kee. Thelosen vertelt dat Dick Schoof vandaag in Den Haag een blunder beging toen de aspirant-premier zich uit de voeten wilde maken voor de verzamelde pers. "Hij liep de verkeerde kant op en moest door journalisten de juiste weg gewezen worden." Van Jole laat die pass niet voorbijgaan. "Kee beweerde dat Schoof zo goed is ingevoerd maar hij blijkt dus niet eens de weg te kennen in Den Haag."

De twee bespreken de samenstelling van het kabinet en de namen die genoemd worden, zoals die van Sophie Hermans maar ook de PVV'er Gidi Markuszower. Van Jole ziet in hem duidelijk de lange arm van Netanyahu. "Hij is een Israëliër. NRC heeft al eens bericht dat hij ervan verdacht werd voor de Mossad te werken. Hij was ook een tijd woordvoerder van Likoed, de partij van Netanyahu. Van Netanyahu valt te constateren dat hij Israël naar de sodemieter helpt. De oppositie zegt dat hij een groter gevaar is voor het voortbestaan van het land dan Hamas. Wij gaan nu ook zo'n politiek krijgen."

Over de uitslag van de Europese verkiezingen constateert Van Jole dat het kabinet nog voor het is aangetreden al zijn meerderheid is kwijtgeraakt. "Wilders zou zeggen een nepkabinet. Meteen opstappen." Thelosen wijst er op dat die vergelijking niet gemaakt mag worden omdat het heel andere verkiezingen zijn.