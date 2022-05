Premier Rutte tegen Linda de Mol: 'Ik stuur nooit berichten met mijn Nokia, daarmee bel ik alleen'

22 mei 2022 - 19:12

Goh, wat een verassing. Of heeft hij bij Linda zitten liegen? Frappant dat een satirisch programma met deze informatie komt, hebben de MSM weer zitten slapen? Was nu de motie van wantrouwen wel terecht, want de kans is erg groot dat hij in de TK heeft zitten jokken? Of heeft hij het weer verkeerd herinnerd? Zo langzamerhand wordt de lijst wel erg lang en de foto bespreking in Buitenhof was spot on, de uitleg goed onderbouwd en zei genoeg over zijn empathie, en integriteit. Het behoud van macht en langst zittende premier is tot opperste doel verheven, nu zien of de CU de richtlijnen van hun leden gaan volgen in de TK. Dit is de zoveelste uitglijer van een falende premier, wanneer is het eindelijk genoeg en wordt hij uit zijn lijden als premier verlost, uit zichzelf gaat hij toch niet. Kan hij eindelijk wat anders gaan doen.