Premier Jetten onder vuur en ziet vuig rechtse AOW-plannen nu al in het water vallen

Het zit kersverse premier Rob Jetten niet mee. Nog maar nauwelijks beëdigd ziet hij zijn beoogde plannen om de AOW-leeftijd drastisch te verhogen van alle kanten getorpedeerd worden. Woensdag, tijdens de eerste dag van het debat over de regeringsverklaring zag hij zich al geconfronteerd met felle weerstand vanuit de oppositie. Niet alleen van Geert Wilders die altijd overal tegen is, maar ook de grootste oppositiepartij GroenLinks-PvdA liet bij monde van partijleider Jesse Klaver weten dat er van hen geen steun verwacht hoeft te worden. Steun die het minderheidskabinet (66 zetels in de Tweede Kamer) hard nodig heeft.

Om het nog pijnlijker te maken lieten de vakbonden donderdagochtend weten dat er "geen enkel overleg" met het nieuwe kabinet van D66, VVD en CDA zal plaatsvinden, zolang de AOW-plannen niet volledig van tafel zijn. Donderdag kwam Jetten op dag twee van het debat dan ook direct in grote moeilijkheden. Hij had weliswaar al steun verworven bij de SGP en de extreemrechtse PVV-afvalligen van Groep Markuszower in ruil voor het 'verzachten' van de stijging van de AOW-leeftijd, maar ook daar willen de vakbonden en de linkse oppositie niets van weten.

'De werkelijkheid heeft de premier ingehaald', interrumpeerde Jesse Klaver de nieuwe premier al direct aan het begin van het debat. 'Hoe kan de premier zeggen, we gaan aan tafel met iedereen, terwijl die gesprekspartners zeggen: dat gaan we niet doen?' Daar had Jetten geen antwoord op. Hij moest dan ook concluderen, zo meldt de Volkskrant: 'En dat lijkt me een hele duidelijke opdracht aan het kabinet om dit mee te nemen in gesprek met de bonden en niet als kip zonder kop doorgaan met wat er in het regeerakkoord staat'.

Wie ook niet te porren is voor wat voor samenwerking dan ook met het rechtse minderheidskabinet, is SP-leider Jimmy Dijk: