Premier Jetten heeft begrip voor schenden internationaal recht door VS en Israël

Wie dacht dat Nederland onder leiding van premier Rob Jetten (D66) een krachtig verdediger zou worden van het internationaal recht, komt lichtelijk bedrogen uit. Anders dan bijvoorbeeld de Spaanse premier Sanchez die de agressieve acties van de VS en Israël ronduit veroordeelt, of de VN secretaris-generaal die spreekt van onwettige agressie die onmiddellijk moet stoppen, slaat Jetten een begripvolle toon aan. Hij zegt begrip te hebben voor de wens tot ingrijpen van beide agressors.

In zijn voorbereide verklaring noemt hij alleen de reactie van Iran "onacceptabel" en laat hij zich niet uit over het Amerikaanse en Israëlische oorlogsgeweld tegen het land. Inmiddels is duidelijk dat de Amerikaanse en Israëlische militairen ook Europese staatsburgers om het leven brengen, zoals een 46-jarige medewerker van een groot internationaal classificatiebureau uit Noorwegen.

Premier Jetten constateert net als talloze experts wel dat de oorlog een schending is van het internationaal recht maar wil daar verder niet de logische conclusie aan verbinden dat het een verkeerde keuze is: "Die vraag is nu niet aan de orde, omdat we nog midden in de escalatie zitten", aldus Jetten. "We moeten er vooral alles aan doen om in de escalatie de Nederlandse en Europese belangen te dienen." Hij voegt er zonder een spoor van ironie aan toe: "Je ziet dat Iran ook al vele jaren het internationale recht aan zijn laars lapt."

De economische gevolgen van het oorlogsgeweld zullen groot zijn, waarschuwt ondertussen de minister van Energie van oliestaat Qatar in de Financial Times, meldt RTL-Z:

De energieminister van Qatar waarschuwt dat de export van olie en gas door landen in de Golfregio al binnen enkele dagen kan stilvallen als de oorlog tegen Iran voortduurt. Dat kan de olieprijs opdrijven tot 150 dollar per vat. (...) Hij zegt tegen de FT dat zelfs als de oorlog onmiddellijk zou eindigen, het Qatar 'weken tot maanden' kost om weer tot een normaal leveringsschema te komen. Door de oorlog van Israël en de VS tegen Iran varen er vrijwel geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Terwijl zo'n 20 procent van alle olie en gas die wereldwijd wordt geproduceerd daar doorheen moet.

Ondertussen waarschuwt Duitsland dat het oorlogsgeweld kan leiden tot een nieuwe stroom van vluchtelingen naar Europa, vergelijkbaar met die van Syrische vluchtelingen in 2015.

Het Duitse persbureau DPA meldt:

"De situatie die door de oorlog is ontstaan, is in sommige opzichten dramatisch", zei Wadephul tijdens een ontmoeting met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen in Berlijn. Hij voegde eraan toe dat het daarom ook van belang is ervoor te zorgen dat veel intern ontheemden geen nieuwe vluchtelingenstroom vormen. De Duitse regering wil de humanitaire crisis verzachten en stelt daarom bijna 100 miljoen euro (116 miljoen dollar) extra beschikbaar voor humanitaire hulp, kondigde Wadephul aan. "We zien een nieuwe dynamiek en drama in Libanon met veel intern ontheemden", zei de conservatieve politicus, eraan toevoegend dat ze in de hele regio ter plaatse hulp willen bieden.

De Europese politieorganisatie Europol maakt duidellijk dat de kans op terroristische aanslagen en gewelddadig extremisme, evenals voor een toename van cyberaanvallen en desinformatiecampagnes in Europa is toegenomen als gevolg van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran.

De aanhoudende oorlog tussen de VS en Israël met Iran heeft "directe gevolgen voor zware en georganiseerde misdaad en terrorisme in de EU", aldus Jan op gen Oorth, hoofd communicatie van Europol, in een e-mailverklaring aan Euronews. "Belangrijkste risico's zijn een verhoogde dreiging van terrorisme en gewelddadig extremisme, een toename van cyberaanvallen gericht op EU-infrastructuur, een stijging van online fraude met conflictthema's en de verspreiding van desinformatie en beïnvloedingscampagnes." (...) Europol slaat alarm over aan Iran gelieerde proxy-netwerken in Europa, waaronder groepen die verbonden zijn met de zogenaamde "As van Verzet" van Iran en "criminele netwerken waarvan wordt aangenomen dat ze opereren onder leiding van Iraanse veiligheidsdiensten".

In Libanon zijn al honderdduizenden op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld. Iraniërs vrezen dat hun land een tweede Gaza wordt.

Frankrijk heeft inmiddels het vliegdekschip Charles de Gaulle richting de oostelijke Middellandse Zee gedirigeerd om Europese landen te beschermen tegen het escalerend geweld. Nederland is gevraagd een fregat te sturen ter ondersteuning. Het kabinet vergadert dit weekend over dat verzoek.