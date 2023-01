Premier Jacinda Ardern kondigt totaal onverwacht haar vertrek aan Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 324 keer bekeken • bewaren

De geliefde linkse premier van Nieuw-Zeeland heeft totaal onverwacht haar aftreden bekendgemaakt. Ze stopt als leider van de sociaaldemocratische Labourpartij omdat het werk een te hoge tol eist. "Ik heb gewoon geen energie meer voor een volgende termijn. Ze zegt dat de zware verantwoordelijkheid van de functie met zich meebrengt dat je ook moet bepalen wanneer je niet meer in staat bent de taken te kunnen uitvoeren. NRC schrijft:

Een emotionele Ardern zei dat ze de afgelopen weken heeft nagedacht over haar toekomst als leider van het land, en dat ze tot de conclusie is gekomen dat ze niet meer verder kan. „Ik ben een mens, politici zijn mensen. We geven alles wat we kunnen, zolang we dat kunnen. En dan is het tijd. Voor mij is het nu tijd.”

De ultragewone, empathische premier werd in 2017 premier en daarmee op haar 37e de jongste regeringsleider ter wereld. Ze veroverde de harten van mensen over de hele wereld door haar bedachtzame en meelevende reactie op de terroristische aanslag in Christchurch waarbij een rechtsextremist 51 moskeebezoekers vermoordde. Ze hield er ook aan vast dat ze de naam van de dader nooit zou noemen, mede omdat dergelijke terroristen uit zijn op bekendheid.

Aanvankelijk oogstte Ardern veel lof voor haar aanpak van de coronapandemie waarbij het land werd afgesloten voor internationaal verkeer maar later zwol de kritiek aan. Ze heeft de afgelopen maanden te maken gehad met ernstige bedreigingen uit de hoek van complotaanhangers maar zegt dat die dreiging niet van invloed is geweest op haar beslissing. Internationaal is ze een van de populairste linkse leiders.