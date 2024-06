Premier Dick Schoof zal veel relatietherapie moeten toepassen om deze boel bij elkaar te houden

De bordesfoto van de nieuwe regering is nog niet eens gemaakt en voor alle burgers is al duidelijk dat Nederland een unieke gebeurtenis gaat meemaken. Een regering waarvan de grootste coalitiepartij geen leden heeft maar wel een alleenheersende partijleider. Die gewend is om altijd elk politiek besluit zonder tegenspraak of discussie voor zijn partijgenoten te nemen. Die unieke partijcultuur wreekt zich nu in alle openbaarheid. Zichtbaar in het gebrek om uit eigen gelederen capabele onomstreden bewindspersonen voor ministeries voor te dragen.