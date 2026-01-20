Premier Canada over Groenland: De internationale rechtsorde is een sprookje Kijk Nou Vandaag leestijd 1 minuten 307 keer bekeken Bewaren

Een wereldorde gebaseerd op regels is niet langer realiteit maar fictie. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney gezegd tijdens zijn toespraak in Davos, waar momenteel het jaarlijkse evenement van het World Economic Forum plaatsvindt. Carney moedigt kleinere en middelgrote landen aan om nieuwe strategische allianties aan te gaan om te voorkomen dat ze worden onderworpen door "grote mogendheden" die in hun eigen belang handelen. Hoewel Carney Trump niet bij naam noemde, is duidelijk dat hij hiermee vooral hintte op de Verenigde Staten. Kort voor de start van de top in Davos deelde Trump op sociale media een kaart van Noord-Amerika, waarbij behalve de VS ook Canada en Groenland waren ingekleurd met de Amerikaanse vlag.

De Canadese premier, die eerder dit jaar al zei dat de traditionele band met de VS "voorbij" is, benadrukte dat de wereld een fundamentele breuk beleeft die meer vraagt dan alleen maar aanpassing: "Het vraagt om eerlijkheid over de wereld zoals die is."