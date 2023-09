Premier Albanië steekt de draak met bloeddorstige Poetin

Toen Europa nog werd verdeeld door het IJzeren Gordijn was galgenhumor een van de manieren waarop burgers in de landen van het Warschaupact stoom afbliezen. Edi Rama, de sociaaldemocratische premier van Albanië, blaast deze kunst nieuw leven in. Tijdens een bijeenkomst eind augustus in Slovenië vertelde hij op het podium een mop over de bloeddorstige Russische president Vladimir Poetin.