Praat niet over elkaar, maar met elkaar en laat de Joden zelf aan het woord Opinie

Nederland telt tussen de 30.000 tot 40.000 Joden die het ongeacht hun kleuring en mening op dit moment allemaal moeilijk hebben. Iedereen denkt namelijk het recht te hebben op woordvoering namens hen. Terwijl de samenleving de plicht heeft om hen – en enkel Joden – aan het woord te laten als het gaat over kwesties waar zij gewild of ongewild bij betrokken raken.

Recht, links, midden, boven, beneden en schuin. Iedereen doet het en ik ben het meer dan zat. Iedereen denkt dat het is toegestaan om namens de Joden te praten. Met name in de politiek en media natuurlijk. Twee pijlers die de potentie hebben om mensen met elkaar verbinden, maar in de naoorlogse periode – bewust – het tegenovergestelde hebben gedaan.

Dus blijven we massaal in lage niveaus van bewustzijn en levenskwaliteit hangen. We hebben niet door dat coëxistentie pas het begin is. Sterker nog, zoals nooit tevoren zijn we op alle mogelijke manieren aan het afglijden. We luisteren niet meer. We bereiken elkaar al helemaal niet meer.

Minimale, menselijke standaarden zijn we in het meest gunstige geval alleen maar aan het beschermen, terwijl ze voor onze ogen worden afgebroken. Samen groeien? Dat doen we al jaren niet meer. Boven alles praten we niet meer mét elkaar, maar óver elkaar. K.a.p. d.a.a.r.m.e.e. Nu is het afgelopen.

Of het rechts is die Joden gebruikt voor de mislukte integratie en met de beste bedoelingen terecht wijst op de gevaren van Holocausteducatie afschaffen bij islamitische migranten. Terecht, omdat we veel meer ruggengraat moeten tonen en de zaken moeten kunnen benoemen om verder te komen.

Alleen, gedurende duizenden jaren was ‘blauw’ en ‘groen’ een geweldige combinatie. Met andere woorden, de Arabieren waren inderdaad in het verleden geweldig voor de Joden en andersom. Een echte match made in heaven waar mijn grootouders nog de vruchten van hebben geplukt en ik qua mindset het (wellicht enigszins nog hoopvolle) product van ben. Nog altijd zijn er genoeg islamieten en joden die zo voor elkaar zijn. Aan hen blijf ik trouw.

De rug recht houden en benoemen dat de cultuur en vooral oude geschiften die helaas, helaas, helaas door (uiteraard) mannen opgesteld zijn en nog altijd letterlijk genomen worden, een gevaar vormen voor Joden als minuscule minderheid is nodig en dapper. Dat hoeft niet geframed te worden als dat Jodenhaat nergens anders vandaan komt of is gekomen. Het geeft enkel de huidige stand van zaken weer.

Alleen, houd op met het recht opeisen om voor Joden de woordvoering doen. Joden hebben eigen stemmen. Gebruik die. Het is een plicht om hen aan te horen. Bovendien heeft deze groep de traditie om er één miljard verschillende meningen op na te houden. Altijd op zoek naar waarheid, verfijning en vooruitgang. Het zit er diep in.

Of het links is die Joden gebruikt voor de mislukte integratie en met dubieuze bedoelingen, om geloofsuitingen bij de BOA lokaal door te drukken. Ook al is dat niet in lijn met wat er landelijk bepaald wordt. Zeggen dat iedereen zichzelf kan zijn (op zich geweldig) en geloofsuitingen mag laten zien, om vervolgens de keppel erbij te halen, is gewoon niet OK.

Iedereen doorziet dat het niet om de keppel gaat, omdat er letterlijk geen één BOA-vertegenwoordiger ooit een keppel heeft gedragen of zal dragen. Wie niet in de slaapstand zit, of de kop in het zand steekt en een beetje doorheeft wat er in de wereld en in ons kikkerlandje gebeurt, weet immers waarom.

Daarbij zijn Joden met hun geloofsuitingen nooit ‘expansiegedreven’ geweest en zullen ze het nooit worden. Ze zijn nooit extern op zoek gegaan naar bekeerlingen (sterker nog, bekeren wordt afgeraden en is een heel lang en lastig traject), zichtbaarheid en bevestiging. Ze beweren nooit dat ze de enige geloofswaarheid in pacht hebben, of dat ze één geloofsrijk over de planeet heen willen bouwen.

Bovendien, 30.000 tot 40.000 Joden hè? Waarvan de meeste onzichtbaar, niet aangesloten bij kerkgemeenschappen en niet met het geloof bezig. Hoeveel daarvan in de BOA werkzaam raken? En nou net in dat stadje belanden waar dit op dergelijke wijze gepositioneerd wordt?

Lang verhaal kort, de woordvoering van Joden afnemen, zeker in tijden van massahysterie, krankzinnigheid en een geestelijke kankersoort die Joden al bijna 6000 jaar ervaren, is kwaadaardig.

We zitten niet meer in de zeventiende eeuw waarin Joden in Nederland blij mochten zijn met kruimels verdraagzaamheid. Lees: bed, bad en boord, maar verder B- of C-burger en uitgesloten van zoveel, onder andere van gildes, sociaal kapitaal, bezittingen zoals vastgoed en meer.

We zitten ook niet meer in de tijd waarin Joden maatschappelijk gezien afgedwongen werden om rotklussen te klaren, vooral om te overleven. Denk aan bizarre percentages belasting voor landbezitters ophalen. Goh, waar zouden al die ****-complotten vandaan komen over gierigheid, macht en andere helse smaad en laster?

En we zitten niet meer in een tijd waarin Joden moeten oprotten. Hoewel zovelen al met één been buiten Nederland staan op dit moment. Geef hen ongelijk. Ze verdienen zoveel beter dan de huidige zooi. Laat ik het omdraaien: zovelen in Nederland hadden niet eens 1% gepikt van wat Joden in het afgelopen jaar hebben moeten slikken. Daarmee is alles gezegd.

Kortom, zogenaamde ‘verdraagzaamheid’ waarin mensen niet met Joden praten, maar over hen, heeft een welbekende, schuine dynamiek. Joden blijven inferieur in plaats van geëmancipeerd en volwaardig burger. Houd daarmee op. Of zoals ze in Amsterdam rechttoe rechtaan zeggen: kop dicht.

Joden zijn er niet om voor jullie karretjes te spannen, of de dirty jobs te klaren. Joden zijn geen boksballen vanwege innerlijke leegte en gebrek aan zingeving, gevolgd door volkomen misdadige beschuldigingen in alle soorten en maten en door extremisme.

Joden zijn niet verantwoordelijk voor jullie problemen, bijvoorbeeld omdat jullie de mentaliteit hebben om alle psychiatrische hulp buiten jullie gemeenschappen te houden. Of omdat jullie Nederland terug willen. Nederland op één en dergelijke. Joden zijn geen instrument om (religieuze) oorlogen mee te voeren.

Joden zijn er ook niet om eeuw na eeuw steeds maar weer tienen in de klas van de wereld te moeten halen, zodat ze een plek in de wereld waardig zijn in plaats van gewoon ‘zijn’. Zoals alle Jannen, Petra’s, Angelique’s, Siebren’s enzovoorts het privilege genieten om gewoon te kunnen zijn, precies zoals ze zijn en zonder dat mensen op zoek gaan naar zaken om hun waardigheid af te breken. Of naar zaken waarmee ze hen kunnen inzetten in een spel met belangen. Om de grijze haatsnoor Derksen tegen te spreken: daar hebben Joden niet om gevraagd.

Joden zijn gewoon mensen die er mogen zijn, precies zoals ze zijn en met een eigen, volwaardige stem als A-burger op alle continenten van de wereld, inclusief Arabische landen waar ze massaal etnisch weggewerkt zijn. Heb het fatsoen om hen vanaf nu aan te spreken of vaker stil te blijven. Capiche? Mooi. Want Nederland kan samen veel en veel beter.

En oh ja, free, free the women !