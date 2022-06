Potloodventer trakteert medepassagiers in vliegtuig via AirDrop op dickpic Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 132 keer bekeken • bewaren

Een vieze man uit Texas 'trakteerde' zaterdag zijn medepassagiers aan boord van een vlucht van Detroit naar Denver ongevraagd via AirDrop op een foto van zichzelf. Daarop was te zien hoe hij oraal bevredigd werd. AirDrop is een techniek van Apple waarmee bestanden gedeeld kunnen worden met apparaten in de directe omgeving. Een vrouw die een paar stoelen van hem verwijderd zat, herkende de afzender van de foto en waarschuwde het cabinepersoneel. Ze vertelt dat de man de foto verschillende malen achter elkaar stuurde. "Het was iemand die duidelijk aandacht wilde."

Op TikTok heeft ze een video geplaatst waarop te zien is hoe de man wordt aangesproken door de bemanning. Op de vraag waarom hij dit deed kwam het standaardantwoord van lomperikken die betrapt worden: "Gewoon voor de lol." Waarop hem werd uitgelegd dat aan dit soort praktijken niks lolligs is en dat het ongepast is en dat er ook kinderen in het vliegtuig zitten. Bij de man in de buurt bevond zich overigens ook een klein kind.

Nadat het vliegtuig in Denver was geland werd de man opgewacht door de plaatselijke politie, schrijft The Independent. Het is onduidelijk of hij werd gearresteerd..

Cyberflashing wordt het in het Engels genoemd, de online versie van het aloude potloodventen. Onverlaten sturen daarbij bijvoorbeeld via AirDrop een veelal seksueel getinte foto naar alle mobiele telefoons in de omgeving. Vooral in het openbaar vervoer is cyberflashing populair. Ook het sturen van dickpics via andere kanalen, bijvoorbeeld sociale media, valt onder de term.