Pot versus ketel: Telegraaf haalt uit naar protesterende NOS

7 okt. 2013 - 9:30

Wat een onzinnige vergelijking in dit stuk. Dit geeft vooral de wanhoop en het gebrek aan argumenten van de PO aan. Was vandaag thuis en had de tv aan, op de PO. Om de haverklap werden de spotjes tegen de bezuiniging uitgezonden. Je reinste propaganda dat niet veel meer met vrijheid van meningsuiting te maken heeft. Het mom waaronder dit wordt goed gepraat. Maar de PO graaft zijn eigen graf want ik kan mij niet voorstellen dat dit ook maar enige sympathie opwekt, eerder irritatie. De PO heeft veel meer aan realistische bestuurders die inzien dat de tijd van allemaal verschillende omroepen (en de bijbehorende kosten) voorbij is en koersen op een toekomstbestendige PO met draagvlak in de maatschappij. Maar helaas. Dan worden mensen ook nog eens gelokt naar het malieveld met gratis vervoer en artiesten, en eten en drinken zal ook wel inbegrepen zijn. Wat een leuk uitje, als je toch niets anders te doen hebt. En eigen personeel mag op kosten van de belastingbetaler er naartoe. Verheug me nu al over de uitzendingen waarin verslag zal worden gedaan over de 'massale volkswoede' over deze bezuinigingen. Ben benieuwd hoeveel aandacht er dan nog wordt gegeven aan andere schrijnender bezuinigingen in bijvoorbeeld de zorg.