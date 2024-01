Populistische PiS maakte van Poolse publieke omroep een propagandazender, president Duda wil dat zo houden

26 dec. 2023 - 16:43

Wat deze titel verzwijgt is de situatie die sinds vorige week al speelt rondom de publieke omroepen in Polen , namelijk dat de regering van de nieuwe premier Donald Tusk de politie en particuliere beveiligingsbedrijven de opdracht heeft gegeven om, zoals hij dat noemt" de democratie te herstellen binnen de publieke omroepen". Zomaar zijn beveiligers het gebouw van TVP binnengedrongen en eisten dat enkele belangrijke medewerkers meteen moesten vertrekken, zonder enige uitleg. Toen Poolse Senaatsleden langs kwamen om duidelijkheid te vragen over het wie en waarom, werden deze door de beveiligers geïntimideerd. Er staan nu in de avonduren wel tot 30 politievoertuigen rondom dat gebouw wat de president van Warschau niet bepaald blij maakt omdat deze politiemacht beter elders kan worden ingezet. De uitzendingen van TV Republika werden onderbroken doordat men de frequentie heeft geblokkeerd. Dit tot ongenoegen van zelfs linkse politici die deze acties duidelijk te ver vinden gaan. Donald Tusk was zo blij met zijn zege in de afgelopen verkiezingen dat hij duidelijk zijn hand heeft overspeelt. Hij vergeet dat de democratische veranderingen in de media gewoon hadden bereikt kunnen worden door het gebruik te maken van de raad voor publieke media. Echter de geest is nu uit de fles en men spreekt al van een "Putsch" of staatsgreep. De Poolse president zal hoog waarschijnlijk deze kabinet ontbinden en nieuwe verkiezingen uitroepen.